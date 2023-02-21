Стафеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтафеев Николай

Стафеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1947

Сын: Стафеев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Стафеева Маргарита

с.Будки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Стафеева Маргарита

с.Будки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close