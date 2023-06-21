Смирнова Евгения
Место рожденияд. Ивановские
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич
д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич
д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич
д. Ивановские
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно
д. Ивановские
Причина смерти: Естественная смерть/старость | д. Ивановские