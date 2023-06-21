Смирнова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Евгения

Место рождения

д. Ивановские

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич

д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич

д. Ивановские
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Кузьмич

д. Ивановские
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
д. Ивановские
Причина смерти: Естественная смерть/старость | д. Ивановские