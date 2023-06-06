Ибраев Матрос
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Смаилов Ибрай
Мать: Утяктева? Егайка?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Матросов Мекдяк
Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Матросов Сензяп
Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матросов Биккиня
Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Матросова Менафарь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Матросов Реим
Мать ребёнка: Хусаинова Зяги
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матросова Арифа
Мать ребёнка: Хусаинова Зяги
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матросов Биккул
Мать ребёнка: Хусаинова Зяги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Зяги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибраева Адтиля?
Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно