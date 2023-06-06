Ибраев Матрос — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Матрос

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Смаилов Ибрай

Мать: Утяктева? Егайка?

Рождение ребёнка
1743

Сын: Матросов Мекдяк

Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?

Рождение ребёнка
1748

Сын: Матросов Сензяп

Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?

Рождение ребёнка
1760

Сын: Матросов Биккиня

Мать ребёнка: Ибраева Адтиля?

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Матросова Менафарь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Матросов Реим

Мать ребёнка: Хусаинова Зяги

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матросова Арифа

Мать ребёнка: Хусаинова Зяги

Рождение ребёнка
1779

Сын: Матросов Биккул

Мать ребёнка: Хусаинова Зяги

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Зяги

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибраева Адтиля?

Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно