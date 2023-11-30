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Семенов Алексей Валерьевич
Семенов Алексей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1977
Пол
Мужской
Отец
Семенов Валерий Сергеевич
1945 г.р.
Мать
Семенова (Козлова) Елена Арсеньевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Семенов Валерий Сергеевич
Мать:
Семенова Елена Арсеньевна
Москва
, город федерального значения Москва
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