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Смирнов Андрей

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

09.02.1988

Дата смерти

21.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988

Отец: Смирнов Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2022
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