Маклецова (Вереина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецова (Вереина) Анна Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
03.02.1833 ст.

Муж: Маклецов Гавриил Екимович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Гавриил Екимович Маклецов -18 лет Невеста: дочь умершего казака Ивана Григорьевича Вереина девица Анна Ивановна -20 лет Поручители: Красноярской казачей к... Показать все
Смерть
Неизвестно
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