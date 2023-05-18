Маклецова (Вереина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1833 ст.
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Гавриил Екимович Маклецов -18 лет Невеста: дочь умершего казака Ивана Григорьевича Вереина девица Анна Ивановна -20 лет Поручители: Красноярской казачей к... Показать все
Смерть
Неизвестно