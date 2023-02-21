Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович
Место рожденияЭвендорф
Дата рождения28.07.1751
Дата смерти1816
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1751
Отец: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович
Эвендорф
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна
Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Оттилия Маргарета Людвиговна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.