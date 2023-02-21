Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович

Место рождения

Эвендорф

Дата рождения

28.07.1751

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1751

Отец: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович

Мать: Шмидт Schmidt Мария Маргарета Николаусовна

Эвендорф
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна

Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Оттилия Маргарета Людвиговна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Schmidt Оттилия Маргарета Людвиговна

Смерть
1816
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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