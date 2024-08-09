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Клавдия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

02.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр Маркович

Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.

Дочь: Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1876 ст.

Дочь: Смирнова Мария Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1879 ст.

Сын: Смирнов Иван (Иоан) Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1884

Сын: Смирнов Константин Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
02.08.1896
Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

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