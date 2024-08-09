Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти02.08.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.
Дочь: Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович
Рождение ребёнка
31.03.1876 ст.
Дочь: Смирнова Мария Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович
Рождение ребёнка
10.09.1879 ст.
Сын: Смирнов Иван (Иоан) Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович
Рождение ребёнка
18.05.1884
Сын: Смирнов Константин Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Петр Маркович
Смерть
02.08.1896