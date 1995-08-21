Красноруцкaя Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноруцкaя Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1995

Отец: Красноруцкий Евгений

Мать: не указана

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