Тисова Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тисова Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1920

Дата смерти

09.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тисов Евгений Михайлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тисов Евгений Михайлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тисов Евгений Михайлович

Смерть
09.10.1988
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