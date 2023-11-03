Тисова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1920
Дата смерти09.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тисов Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тисов Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1988