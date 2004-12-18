Севостьянов Юрий Олегович
Место рождения
Дата рождения18.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2004
Место жительства
18.12.2004
Образование
01.09.2011
с 2011-2015г. МАОУ "Начальная общеобразовательная школа № 5" Корсаковского городского округа Сахалинской области с 2015- 2020г. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" Корсаковского городского ок... Показать все
Образование
01.09.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
с 2020-2023г. ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж промышленных технологий»
Место жительства
10.07.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область