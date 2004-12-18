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Севостьянов Юрий Олегович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

18.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2004

Отец: Севостьянов Олег Викторович

Мать: Севостьянова Алёна Валерьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
18.12.2004
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Образование
01.09.2011
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
с 2011-2015г. МАОУ "Начальная общеобразовательная школа № 5" Корсаковского городского округа Сахалинской области с 2015- 2020г. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" Корсаковского городского ок... Показать все
Образование
01.09.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
с 2020-2023г. ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж промышленных технологий»
Место жительства
10.07.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область
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