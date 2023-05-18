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Садоков Федор Александрович

Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Садоков Александр Иванович

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Садоков Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Садокова Хиония Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Садоков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Димитриевской Раменской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1822
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Уволен от должности по старости и болезни.
Смерть
1832
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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