Садоков Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Садоков Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Садоков Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Садокова Хиония Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Садоков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1816
Священник Димитриевской Раменской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1822
Уволен от должности по старости и болезни.
Смерть
1832