Трубицын Михайла (???) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Михайла (???)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Неизвестный предок

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Трубицын Минай Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трубицын Николай Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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