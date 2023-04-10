Трубицын Михайла (???)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Неизвестный предок
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трубицын Николай Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно