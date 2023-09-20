Карелина Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.2013

Сын: Карелин Никита Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.07.2018

Сын: Карелин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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