Карелина Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.2013
Сын: Карелин Никита Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.07.2018
Сын: Карелин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности