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Панин Валерий Аркадьевич
Панин Валерий Аркадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Панин Аркадий Андреевич
1907 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Панин Аркадий Андреевич
Мать: не указана
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