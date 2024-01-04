Панин Валерий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Валерий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Панин Аркадий Андреевич

Мать: не указана

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