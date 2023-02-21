Солдатова Феодосия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Феодосия Егоровна

Солдатова Феодосия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.06.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Солдатов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Солдатов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солдатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Солдатов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Солдатов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Иван Александрович

Смерть
30.06.1892 ст.
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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