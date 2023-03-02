Кобзов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1895

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1895

Отец: Кобзов Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Серафим

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобызева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Евдокия

Смерть
1975
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