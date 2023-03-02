Кобзов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1895
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1895
Отец: Кобзов Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзов Серафим
Мать ребёнка: Кобызева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобызева Евдокия
Смерть
1975