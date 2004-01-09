Парфёнов Борис Алексеевич
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Приморский, Тавричанка
Дата рождения21.07.1941
Дата смерти09.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941
Отец: Парфенов Алексей Трофимович
Мать: Мария Георгиевна
Советский Союз, Россия, Приморский, Тавричанка
Рождение ребёнка
16.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Приморский, Россия
Рождение ребёнка
07.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
09.01.2004
Смоляниново, Шкотовский муниципальный район, Приморский край