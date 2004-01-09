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Парфёнов Борис Алексеевич

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Приморский, Тавричанка

Дата рождения

21.07.1941

Дата смерти

09.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941

Отец: Парфенов Алексей Трофимович

Мать: Мария Георгиевна

Советский Союз, Россия, Приморский, Тавричанка
Рождение ребёнка
16.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Приморский, Россия
Рождение ребёнка
07.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
09.01.2004
Смоляниново, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
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