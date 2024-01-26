Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мракин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Рая

Отец ребёнка: Трокин неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трокина неизвестно

Отец ребёнка: Трокин неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трокин Владимир

Отец ребёнка: Трокин неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трокин неизвестно

Смерть
Неизвестно
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