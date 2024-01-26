Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Мракин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Рая
Отец ребёнка: Трокин неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трокина неизвестно
Отец ребёнка: Трокин неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трокин Владимир
Отец ребёнка: Трокин неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трокин неизвестно
Смерть
Неизвестно