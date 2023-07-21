Франц Люсиен Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФранц Люсиен Николаевна

Франц Люсиен Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Франц Николай

Мать: Франц Валентина Кузминична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close