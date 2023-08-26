Бадаева Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабаев Михаил
Мать: Шабаева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1998
Дочь: Свешникова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Бадаев Валерий
Рождение ребёнка
28.08.2002
Дочь: Бадаева Эльмира Валерьевна
Отец ребёнка: Бадаев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадаев Валерий