Бадаева Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадаева Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабаев Михаил

Мать: Шабаева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1998

Дочь: Свешникова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Бадаев Валерий

Рождение ребёнка
28.08.2002

Дочь: Бадаева Эльмира Валерьевна

Отец ребёнка: Бадаев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадаев Валерий

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