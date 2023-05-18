Осипова (Литвинова) Елена Маркова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1902
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
17.05.1905
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
23.05.1906
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
17.09.1908
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Осипов Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
23.01.1914
Сын: Осипов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович
Смерть
Неизвестно