Осипова (Литвинова) Елена Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Литвинова) Елена Маркова

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Осипов Петр Димитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1906

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Сын: Осипов Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Осипов Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1914

Сын: Осипов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Осипов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Митрофанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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