Егорычев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1901
Дата смерти20.04.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1901
Отец: Егорычев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Малкина (Егорычева) Галина Петровна
Мать ребёнка: Гончарова Нина Ефимовна
Смерть
20.04.1938
Арестован 06.02.1938. ("участник правотроцкисткой террористической организации, подрывная диверсионная деятельность"). 20.04.1938. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по ст.58-1б, 58-8, 58-... Показать все
Реабилитация осужденного
08.12.1956