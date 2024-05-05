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Егорычев Петр Васильевич

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Место рождения

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.11.1901

Дата смерти

20.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1901

Отец: Егорычев Василий

Мать: не указана

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Малкина (Егорычева) Галина Петровна

Мать ребёнка: Гончарова Нина Ефимовна

Смерть
20.04.1938
Арестован 06.02.1938. ("участник правотроцкисткой террористической организации, подрывная диверсионная деятельность"). 20.04.1938. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по ст.58-1б, 58-8, 58-... Показать все
Реабилитация осужденного
08.12.1956

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