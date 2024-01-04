(Кретинина) Пелагея Васильевна
Место рожденияп.Починный, ст.Пресногорьковская, Пресногорьковская волость, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Казахстан
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1895
Отец: Кретинин Василий
Мать: Кретинина ?
п.Починный, ст.Пресногорьковская, Пресногорьковская волость, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Казахстан
Восприемник
24.12.1917
г.Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия
Валентина Кондратьевна (Ермолаевна) (Боборыкина-Кретинина) Зорина
Место жительства
Неизвестно
г.Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно