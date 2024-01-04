(Кретинина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кретинина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

п.Починный, ст.Пресногорьковская, Пресногорьковская волость, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Казахстан

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Кретинин Василий

Мать: Кретинина ?

п.Починный, ст.Пресногорьковская, Пресногорьковская волость, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Казахстан
Восприемник
24.12.1917
г.Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия
Валентина Кондратьевна (Ермолаевна) (Боборыкина-Кретинина) Зорина
Место жительства
Неизвестно
г.Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно
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