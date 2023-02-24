Мавра Иосифова(Осипова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Иосиф Логгинов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1843 ст.
Муж: Иван Феоктисов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Феоктисов
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Феоктисов
Смерть
Неизвестно