Мавра Иосифова(Осипова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Иосифова(Осипова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Иосиф Логгинов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1843 ст.

Муж: Иван Феоктисов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Феоктисов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Феоктисов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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