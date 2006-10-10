Плаксин (Петухова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин (Петухова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1927

Дата смерти

10.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1927

Отец: Петухова Николай

Мать: Петухова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плаксин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плаксин Николай Васильевич

г.Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь цеха №16 на ТОЗ
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
10.10.2006
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Тула Кладбище №2 на Мыльной горе
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