Плаксин (Петухова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1927
Дата смерти10.10.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1927
Отец: Петухова Николай
Рождение ребёнка
19.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плаксин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плаксин Николай Васильевич
г.Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь цеха №16 на ТОЗ
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
10.10.2006
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Тула Кладбище №2 на Мыльной горе