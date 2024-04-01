Bailey (Casey) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1916
Дочь: Bailey (Griffin) Arlene
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Bailey (Bailey) Rita
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
22.02.1919
Сын: Bailey David Peter (Bunny)
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Blanchette (Bailey) Marjorie Winfred
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
05.12.1924
Сын: Bailey John F.
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
03.04.1927
Дочь: Erickson (Bailey) Evelyn Teresa
Отец ребёнка: Bailey David Peter
Рождение ребёнка
28.04.1928
Дочь: Lingham (Bailey) Virginia
Отец ребёнка: Bailey David Peter