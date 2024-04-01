Bailey (Casey) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBailey (Casey) Mary

Bailey (Casey) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1916

Дочь: Bailey (Griffin) Arlene

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Bailey (Bailey) Rita

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
22.02.1919

Сын: Bailey David Peter (Bunny)

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Blanchette (Bailey) Marjorie Winfred

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
05.12.1924

Сын: Bailey John F.

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
03.04.1927

Дочь: Erickson (Bailey) Evelyn Teresa

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Рождение ребёнка
28.04.1928

Дочь: Lingham (Bailey) Virginia

Отец ребёнка: Bailey David Peter

Мы используем куки для улучшения работы сайта.