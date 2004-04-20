Чебодаев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебодаев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1950

Дата смерти

20.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1950

Отец: Казыгашев Михаил

Мать: Чебодаева Анисья

Рождение ребёнка
03.11.1987

Дочь: Чебодаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1989

Сын: Чебодаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1989

Сын: Чебодаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1992

Сын: Чебодаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1996

Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1996

Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чебодаева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебодаев Александр Иванович

Смерть
20.04.2004
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