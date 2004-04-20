Чебодаев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1950
Дата смерти20.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1950
Отец: Казыгашев Михаил
Мать: Чебодаева Анисья
Рождение ребёнка
03.11.1987
Дочь: Чебодаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1989
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1989
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1992
Сын: Чебодаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1996
Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1996
Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чебодаева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чебодаева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2004