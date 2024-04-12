Кожина (Иутина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Иутина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Старый Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

24.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.01.1828 ст.

Муж: Кожин Савва Максимович

Рождение ребёнка
26.10.1828

Дочь: Кожина Анастасия Саввична

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.05.1830 ст.

Дочь: Кожина Елена Саввична

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1831 ст.

Дочь: Кожина Макрина Саввична

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кожин Павел Саввин

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кожин Роман Саввин

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Теньсина Параскева Саввична

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Федор Саввин

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Прокопий Саввин

Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.03.1880
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