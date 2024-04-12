Кожина (Иутина) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти24.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
20.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1828
Дочь: Кожина Анастасия Саввична
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
23.05.1830 ст.
Дочь: Кожина Елена Саввична
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
14.07.1831 ст.
Дочь: Кожина Макрина Саввична
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кожин Павел Саввин
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кожин Роман Саввин
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Теньсина Параскева Саввична
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожин Федор Саввин
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожин Савва Максимович
Смерть
24.03.1880