Пахомова (Ксенафонтова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Ксенафонтова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1958

Отец: Ксенофонтов Иван

Мать: Ксенофонтова Антонина

Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Пахомов Павел

Рождение ребёнка
Около 19.08.1991

Сын: Пахомов Дмитрий

Отец ребёнка: Пахомов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Павел

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