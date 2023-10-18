Пахомова (Ксенафонтова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1958
Отец: Ксенофонтов Иван
Мать: Ксенофонтова Антонина
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Пахомов Павел
Рождение ребёнка
Около 19.08.1991
Сын: Пахомов Дмитрий
Отец ребёнка: Пахомов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов Павел