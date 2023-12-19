Толстолыткина (Самойлова) И Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Филипп
Мать: Самойлова А
Рождение ребёнка
04.01.1939
Сын: Толстолыткин Игорь Георгиевич
Отец ребёнка: Толстолыткин Георгий
Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстолыткин Георгий
Смерть
Неизвестно