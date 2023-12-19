Толстолыткина (Самойлова) И Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстолыткина (Самойлова) И Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Филипп

Мать: Самойлова А

Рождение ребёнка
04.01.1939

Сын: Толстолыткин Игорь Георгиевич

Отец ребёнка: Толстолыткин Георгий

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстолыткин Георгий

Смерть
Неизвестно
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