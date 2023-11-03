Богданович (Шмырова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Шмырова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1949

Отец: не указан

Мать: Шмырова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
12.12.1968

Сын: Богданович Александр Браниславович

Отец ребёнка: Богданович Бранислав Иосифович

Рождение ребёнка
06.12.1978

Дочь: Богданович Олеся Браниславовна

Отец ребёнка: Богданович Бранислав Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Бранислав Иосифович

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