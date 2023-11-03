Богданович (Шмырова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1968
Сын: Богданович Александр Браниславович
Отец ребёнка: Богданович Бранислав Иосифович
Рождение ребёнка
06.12.1978
Дочь: Богданович Олеся Браниславовна
Отец ребёнка: Богданович Бранислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно