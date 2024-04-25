Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Разумихин Михаил Петрович

Мать: Разумихина (Сидорова) Татьяна Алексеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Иван Кузьмич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1920

Сын: Скобелев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1923

Сын: Скобелев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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