Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1920
Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
28.04.1923
Сын: Скобелев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скобелев Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург