Маркин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Сергей

Место рождения

Шигоны, Самарская область

Дата рождения

13.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1967

Отец: Маркин Николай

Мать: Сухова Лидия

Шигоны, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1987

Сын: Маркин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Маркина Светлана Ивановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
21.07.1989

Жена: Маркина Светлана Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1993

Дочь: Герасимова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Маркина Светлана Ивановна

Место жительства
Неизвестно
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