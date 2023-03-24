Маркин Сергей
Место рожденияШигоны, Самарская область
Дата рождения13.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1967
Отец: Маркин Николай
Мать: Сухова Лидия
Шигоны, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1987
Мать ребёнка: Маркина Светлана Ивановна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
21.07.1989
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1993
Дочь: Герасимова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Маркина Светлана Ивановна
Место жительства
Неизвестно