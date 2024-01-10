Паклянов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти16.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
29.12.1867
Сын: Паклянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1879
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ма (Г) Далина Ивановна
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1888
Сын: Паклянов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1918