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Паклянов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

16.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Паклянов Андрей Федорович

Мать: Паклянова Гликерия Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1867

Сын: Паклянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1879

Сын: Паклянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ма (Г) Далина Ивановна

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1888

Сын: Паклянов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Паклянова Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1918
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