Дмитриев Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Клим

Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Герасим

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Дмитриев Михаил

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дмитриев Павел

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия

Рождение ребёнка
14.04.1932

Дочь: Тихонова Антонина

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия

Смерть
1968
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