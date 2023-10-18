Дмитриев Клим
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дмитриев Михаил
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дмитриев Павел
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия
Рождение ребёнка
14.04.1932
Дочь: Тихонова Антонина
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия
Смерть
1968