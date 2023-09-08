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Власов Александр
Власов Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1918
Пол
Мужской
Отец
Власов Ефим Степанович
1895 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1918
Отец:
Власов Ефим Степанович
Мать:
?
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