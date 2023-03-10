Григорий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Федор Филиппов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Степанида Григорьева

Мать ребёнка: Марина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратий Григорьев

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конон Григорьев

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Григорьев

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Григорьев

Мать ребёнка: Марина Васильева

Смерть
Неизвестно
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