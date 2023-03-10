Григорий Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Федор Филиппов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Степанида Григорьева
Мать ребёнка: Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратий Григорьев
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конон Григорьев
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип Григорьев
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Григорьев
Мать ребёнка: Марина Васильева
Смерть
Неизвестно