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Афанасьев Константин Евлампиевич

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Место рождения

Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.10.1908

Дата смерти

02.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908

Отец: Афанасьев Евлампий Яковлевич

Мать: Афанасьева Екатерина

Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.07.1934

Дочь: Смирнова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Афанасьева Федосия Ивановна

Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Федосия Ивановна

Смерть
02.01.1990
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область
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