Афанасьев Константин Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1908
Дата смерти02.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908
Отец: Афанасьев Евлампий Яковлевич
Мать: Афанасьева Екатерина
Рождение ребёнка
17.07.1934
Дочь: Смирнова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Афанасьева Федосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1990
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область