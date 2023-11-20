Багаев Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Багаев Семен Григорьевич
Мать: Багаева Агрофена Ионина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Парасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно