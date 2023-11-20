Багаев Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаев Яков Семенович

Багаев Яков Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Багаев Семен Григорьевич

Мать: Багаева Агрофена Ионина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Багаев Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Парасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Багаева Марина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Марина Митрофановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close