Золкина (Еремина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золкина (Еремина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золкин Борис Константинович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золкин Борис Константинович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золкин Борис Константинович

Смерть
Неизвестно
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