Золкина (Еремина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золкин Борис Константинович
Рождение ребёнка
17.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золкин Борис Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно