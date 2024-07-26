Фаддеева Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеева Марфа Петровна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Михаил (1) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Фаддеева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (1) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Фаддеев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (1) Андреевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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