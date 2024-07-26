Фаддеева Марфа Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Фаддеева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (1) Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Фаддеев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (1) Андреевич
Смерть
Неизвестно