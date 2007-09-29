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Башарина Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2007

Отец: не указан

Мать: Лахтионова Марина Анатольевна