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Башарина Елизавета Дмитриевна
Башарина Елизавета Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лахтионова Марина Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2007
Отец: не указан
Мать:
Лахтионова Марина Анатольевна
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