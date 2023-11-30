Дюкова (Теслина) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962
Отец: Теслин Юрий Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1982
Сын: Дюков Максим Александрович
Отец ребёнка: Дюков Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1988
Сын: Дюков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Дюков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пионерская, Одинцовский район, Московская область, Россия