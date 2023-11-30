Дюкова (Теслина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Теслина) Ирина Юрьевна

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962

Отец: Теслин Юрий Федорович

Мать: Теслина Тамара Васильевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Дюков Максим Александрович

Отец ребёнка: Дюков Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1988

Сын: Дюков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Дюков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Пионерская, Одинцовский район, Московская область, Россия
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