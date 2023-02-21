Красавина Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Красавин Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Красавин Фёдор Филиппович
Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно