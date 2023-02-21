Красавина Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Красавин Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Красавин Фёдор Филиппович

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Фёдор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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