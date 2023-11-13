Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 20.05.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1858 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1858

Дочь: Арина Ларионовна

Отец ребёнка: не указан

Восприемник
02.09.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пётр Васильевич Клюкин-Маркушин
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1858
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