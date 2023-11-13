Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 20.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1858
Дочь: Арина Ларионовна
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
02.09.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пётр Васильевич Клюкин-Маркушин
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1858