Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Витякина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Витякина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Витякина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Витякина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витякина Валентина

Смерть
Неизвестно

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