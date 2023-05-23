Архипова (Матфеева) Настасья Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти06.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1824
Смерть
06.07.1831
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
26.12.1833
Сын: Архипов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
26.09.1838
Сын: Архипов Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
10.09.1847
Сын: Архипов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич