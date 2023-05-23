Архипова (Матфеева) Настасья Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Матфеева) Настасья Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

06.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1824

Муж: Архипов Спиридон Яковлевич

Смерть
06.07.1831
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
26.12.1833

Сын: Архипов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
26.09.1838

Сын: Архипов Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
10.09.1847

Сын: Архипов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

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