Иванов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Иванов Александр Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
08.08.1904
Дочь: Иванова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
26.06.1910
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Смерть
Неизвестно