Иванов Николай Александрович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Николай Александрович

Место рождения

Поляны, Галичский район, Костромская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иванов Александр Степанов

Мать: не указана

Поляны, Галичский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
08.08.1904

Дочь: Иванова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Поляны, Галичский район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Иванов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Поляны, Галичский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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