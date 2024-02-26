Кандратей Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Алексей Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Федосья Родионова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Федосья Родионова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Родионова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1780