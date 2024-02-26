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Кандратей Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Алексей Михайлов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Миней Кандратьев (Ич)

Мать ребёнка: Федосья Родионова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Герасим Кандратьев (Ич)

Мать ребёнка: Федосья Родионова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Родионова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1780
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